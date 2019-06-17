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Жительница Дзержинска обвиняется в убийстве 31-летнего мужчины

17 июня 2019 11:22
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины в Дзержинске. В преступлении обвиняется близкая знакомая потерпевшего.  

Как сообщает УСК по Минской области, вечером 16 января в Дзержинске в одной из квартир было обнаружено тело 31-летнего мужчины с колото-резаной раной, ставшей причиной смерти.  

Подозреваемой оказалась 34-летняя хозяйка квартиры, где было найдено тело. Фигурантка проживала вместе с малолетним сыном и родственниками, которые в момент происшествия были в другой комнате.  

Мужчина и женщина состояли в близких отношениях, но в тот день между ними произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта пьяная жительница Дзержинска ударила потерпевшего кухонным ножом.  

В ходе расследования женщина давала противоречивые показания. Экспертиза показала, что подозреваемая осознавала свои действия и контролировала их. Женщина содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Летом 2019 года в Барановичах была убита женщина.  

Её муж был обнаружен в квартире в бессознательном состоянии с колото-резаными ранами – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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