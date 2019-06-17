Жительница Дзержинска обвиняется в убийстве 31-летнего мужчины

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины в Дзержинске. В преступлении обвиняется близкая знакомая потерпевшего.

Как сообщает УСК по Минской области, вечером 16 января в Дзержинске в одной из квартир было обнаружено тело 31-летнего мужчины с колото-резаной раной, ставшей причиной смерти.

Подозреваемой оказалась 34-летняя хозяйка квартиры, где было найдено тело. Фигурантка проживала вместе с малолетним сыном и родственниками, которые в момент происшествия были в другой комнате.

Мужчина и женщина состояли в близких отношениях, но в тот день между ними произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта пьяная жительница Дзержинска ударила потерпевшего кухонным ножом.

В ходе расследования женщина давала противоречивые показания. Экспертиза показала, что подозреваемая осознавала свои действия и контролировала их. Женщина содержится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру.

Летом 2019 года в Барановичах была убита женщина.