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В Гродно эксгибиционист приставал к отдыхавшим у реки девушкам

21 июня 2019 12:57
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Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый мужчина хотел привлечь внимание несовершеннолетних девушек демонстрацией своих половых органов.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент случился на берегу Немана. Две подруги загорали возле реки, когда к ним подошёл 36-летний гродненчанин с предложением познакомиться.  

Девушки интереса не проявили. Тогда мужчина решил пойти другим путём и продемонстрировал свой половой орган. Однако желаемый эффект достигнут не был. Несовершеннолетние позвонили своим знакомым, парни приехали и успокоили гражданина, после чего вызвали милицию.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Правоохранителям задержанный сказал, что это девушки его пытались соблазнить, но версию фигуранта опровергли свидетели. Подозреваемый водворён в ИВС.  

Выясняются детали случившегося. Отмечается, что у мужчины есть жена.  

Весной 2019 года в Гродно в милицию обратилась 34-летняя женщина.  

Перед заявительницей месяцами оголялся один и тот же мужчина – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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