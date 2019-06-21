В Гродно эксгибиционист приставал к отдыхавшим у реки девушкам

Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый мужчина хотел привлечь внимание несовершеннолетних девушек демонстрацией своих половых органов.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент случился на берегу Немана. Две подруги загорали возле реки, когда к ним подошёл 36-летний гродненчанин с предложением познакомиться.

Девушки интереса не проявили. Тогда мужчина решил пойти другим путём и продемонстрировал свой половой орган. Однако желаемый эффект достигнут не был. Несовершеннолетние позвонили своим знакомым, парни приехали и успокоили гражданина, после чего вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Правоохранителям задержанный сказал, что это девушки его пытались соблазнить, но версию фигуранта опровергли свидетели. Подозреваемый водворён в ИВС.

Выясняются детали случившегося. Отмечается, что у мужчины есть жена.

Весной 2019 года в Гродно в милицию обратилась 34-летняя женщина.