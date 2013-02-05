Жилой дом взорвался в Светлогорском районе. Серьёзные ожоги получила хозяйка дома

Новости Беларуси. Взрыв газового баллона в деревне Чкалово прогремел ночью 4 февраля. Пожара не было, но взрыв был настолько сильным, что произошло обрушение потолочного перекрытия по всей площади дома, разрушена кирпичная веранда и дощатая хозяйственная постройка, повреждено имущество.

Хозяйку дома, 38-летнюю женщину, вытащили из-под обломков двое мужчин – сосед и сотрудник МЧС, который случайно оказался рядом с местом происшествия. С ожогами рук, лица, ног женщина госпитализирована.

По предварительной версии, газовоздушная смесь взорвалась из-за того, что хозяйка самовольно подключила газовый баллон к плите.

Неправильная эксплуатация электрооборудования нередко становится причиной взрывов и пожаров. Так, недавно в Полоцке взорвался торговый ларёк. Взрыв произошел, когда мужчина, 62-летний хозяин торгового ларька, менял газовый баллон. После его замены решил проверить утечку газа с помощью зажигалки.