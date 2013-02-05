Удирая от погони, браконьер случайно прострелил себе ногу

Новости Беларуси. Житель деревни Терюха Гомельской области решил выйти на охоту с незарегистрированным оружием. Только вот избежать наказания горе-браконьеру не удалось. При попытке бегства он спрятал оружие под куртку, а во время побега случайно выстрелил себе в ногу.

Местные егеря оказали мужчине первую помощь. Вскоре подоспела скорая и милиция. Мужчина находится в больнице. За незаконную охоту ему грозит штраф до Br5 млн.



Напомним, браконьеров в Беларуси будут ловить с помощью беспилотников. Они небольших размеров и практически бесшумные, поэтому аппараты сложно заметить. А фото- и видеофиксация поможет в короткие сроки установить личность нарушителя, запечатлев его лицо или номер автомобиля. К слову, на некоторых водоемах уже используются камеры видеонаблюдения.