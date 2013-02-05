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В Москве пенсионерка облила кислотой сотрудницу банка. Женщина в реанимации

05 февраля 2013 14:22
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Новости России. В понедельник вечером в Москве произошло нападение на кассира банка. Женщина, которая, по предварительной информации, страдает психическим расстройством, выплеснула едкую жидкость в лицо сотрудницы банка. Причины нападения пока не известны.

Потерпевшая доставлена в больницу с химическими ожогами лица. Её состояние оценивается как тяжёлое, сейчас она находится в реанимации.

17 января от действий неизвестного, плеснувшего кислоту, пострадал художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин. Как сообщают российские СМИ, после многочисленных операций он направлен на реабилитацию в германскую клинику.

# происшествия # Нападение

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