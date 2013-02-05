В Мозыре немецкие овчарки, охранявшие рынок, искусали 15-летнего парня

Новости Беларуси. 15-летнего учащегося Мозырского государственного политехнического колледжа покусали собаки. Поздно вечером 3 февраля две немецкие овчарки набросились на парня, когда тот проходил мимо местного рынка.

С многочисленными травмами парень доставлен в больницу.

Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома:

С множественными укушенными ранами затылочной области, обоих предплечий, задней поверхности грудной клетки, левого бедра и обеих голеней молодой человек был доставлен в приемный покой Мозырской городской больницы.

Каким образом собаки оказались за территорией рынка, пока выясняется.

