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В Мозыре немецкие овчарки, охранявшие рынок, искусали 15-летнего парня

05 февраля 2013 13:31
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Новости Беларуси. 15-летнего учащегося Мозырского государственного политехнического колледжа покусали собаки. Поздно вечером 3 февраля две немецкие овчарки набросились на парня, когда тот проходил мимо местного рынка.

С многочисленными травмами парень доставлен в больницу.

Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома:
С множественными укушенными ранами затылочной области, обоих предплечий, задней поверхности грудной клетки, левого бедра и обеих голеней молодой человек был доставлен в приемный покой Мозырской городской больницы.

Каким образом собаки оказались за территорией рынка, пока выясняется.
 

# происшествия # Нападение

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