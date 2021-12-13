Подросток, который устроил взрыв в Серпухове, жив. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Новости России. Подробности происшествия в женском монастыре в подмосковном Серпухове. Там 13 декабря у приходской православной гимназии прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самодельное взрывное устройство принес с собой ее выпускник и на входе в обитель привел его в действие.

Ранения получили 12 подростков. Сам нападавший, Владислав Струженков, выжил, но в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Ранее появилось сообщение о его гибели. В полиции пояснили, что он хотел устроить взрыв во время утренней молитвы, на которую собирается много людей, но бомба взорвалась раньше.