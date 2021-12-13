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Подросток, который устроил взрыв в Серпухове, жив. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии

13 декабря 2021 13:58
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Новости России. Подробности происшествия в женском монастыре в подмосковном Серпухове. Там 13 декабря у приходской православной гимназии прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самодельное взрывное устройство принес с собой ее выпускник и на входе в обитель привел его в действие.  

Подросток, который устроил взрыв в Серпухове, жив. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии-1

Ранения получили 12 подростков. Сам нападавший, Владислав Струженков, выжил, но в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Ранее появилось сообщение о его гибели. В полиции пояснили, что он хотел устроить взрыв во время утренней молитвы, на которую собирается много людей, но бомба взорвалась раньше.  

Подросток, который устроил взрыв в Серпухове, жив. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии-4

Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатки». По последней информации, по месту жительства родителей подозреваемого проводятся обыски. Правоохранители изъяли два ноутбука.  

# Взрыв # Владислав Струженков # Фотофакт

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