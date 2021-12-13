Подросток, который устроил взрыв в Серпухове, жив. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии
Новости России. Подробности происшествия в женском монастыре в подмосковном Серпухове. Там 13 декабря у приходской православной гимназии прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самодельное взрывное устройство принес с собой ее выпускник и на входе в обитель привел его в действие.
Ранения получили 12 подростков. Сам нападавший, Владислав Струженков, выжил, но в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Ранее появилось сообщение о его гибели. В полиции пояснили, что он хотел устроить взрыв во время утренней молитвы, на которую собирается много людей, но бомба взорвалась раньше.
Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатки». По последней информации, по месту жительства родителей подозреваемого проводятся обыски. Правоохранители изъяли два ноутбука.