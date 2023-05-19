Минчанин решил обменять деньги на криптовалюту и лишился более 40 тысяч долларов

Новости Беларуси. Грабеж в особо крупном размере. Минчанин решил обменять деньги на криптовалюту и стал героем неприятной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время встречи с лжепродавцами на улице те распылили в лицо потерпевшему перцовый баллончик, повалили его на землю и, забрав сумку с валютой, скрылись в неизвестном направлении. Всего похищено более 40 тысяч долларов.

Александр Мороз, начальник Первомайского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета:

Согласно допросу одного из фигурантов, накануне произошедшего в социальной сети ему написал неизвестный с предложением заработать. Работодатель описал преступную схему, пообещал за выполнение заказа крупную сумму. Шестеро друзей распределили роли и отправились по указанному заказчиком адресу. Исполнители не сразу передали похищенные деньги куратору, из-за чего получили в свой адрес угрозы расправы. Неизвестный сообщил, что в полдень к ним домой придут так называемые спортики и будут выбивать образовавшийся долг. Кроме того, озвучена угроза применения насилия в адрес их родных и близких.

Следователями допрошены подозреваемые, потерпевший и свидетели, назначено проведение необходимых экспертных исследований. По факту грабежа, совершенного группой лиц в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

С подозреваемыми проводят следственные действия. Возможное наказание – лишение свободы на срок до 13 лет.