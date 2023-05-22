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В Пуховичском районе 66-летний водитель въехал в дерево и скончался на месте

22 мая 2023 19:27
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Новости Беларуси. За минувшие выходные, 20 и 21 мая, в Минской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Пуховичском районе 66-летний водитель въехал в дерево и скончался на месте-1

Так, в Пуховичском районе 66-летний водитель, двигаясь на автомобиле Renault в направлении Гомеля, на 46-м километре автодороги М-5 не справился с управлением, съехал в кювет, где въехал в дерево. Водитель погиб на месте. Причины ДТП выясняются. 

Всего же за выходные выявлено около полутора тысяч нарушений со стороны участников дорожного движения. Задержано 20 нетрезвых водителей. 280 пешеходов привлечены к административной ответственности. 

# Авария в Минской области # Новости Минска и Минской области

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