В Пуховичском районе 66-летний водитель въехал в дерево и скончался на месте

Новости Беларуси. За минувшие выходные, 20 и 21 мая, в Минской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе 66-летний водитель, двигаясь на автомобиле Renault в направлении Гомеля, на 46-м километре автодороги М-5 не справился с управлением, съехал в кювет, где въехал в дерево. Водитель погиб на месте. Причины ДТП выясняются.

Всего же за выходные выявлено около полутора тысяч нарушений со стороны участников дорожного движения. Задержано 20 нетрезвых водителей. 280 пешеходов привлечены к административной ответственности.