Женщина придумывала истории о смерти родственников, одалживала деньги и не собиралась их возвращать

Новости Беларуси. В Витебске расследуется уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемая женщина придумывала истории о смерти родственников.

По информации УСК по Витебской области, уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Минской области. 40-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что в феврале-марте нынешнего года неработающая женщина решила поправить свое материальное положение. Она придумывала жалобные истории о смерти родных.

Понимая, что по месту жительства ее узнают и сообщат правоохранителям, она приезжала в Поставы, Глубокое и Шарковщину, где в продовольственных магазинах и магазинах ритуальных услуг мошенническим путем завладела деньгами и продуктами питания.

Женщина считала, что разжалобит своей историей людей, которые отдадут ей деньги. Полученные средства она тратила на спиртное и продукты питания и не собиралась отдавать обратно.

Например, в одном из магазинов женщина сообщила, что ей нечем расплатиться за перевозку тел из Боровлян в Витебскую область. Оставив вещи в магазине ритуальных товаров, заказав табличку с вымышленным именем на памятник, женщина попросила продавца одолжить ей 170 рублей на несколько часов. Женщина убедила, что вернет деньги и рассчитается за заказ позже, а также продиктовала придуманный номер мобильного телефона.

Следствие установило, что за шесть фактов мошеннических действий обвиняемая завладела деньгами и имуществом на сумму 510 рублей. Некоторые потерпевшие не передавали ей деньги в долг, так как она была незнакомым для них человеком.

В продовольственных магазинах женщина откладывала продукты питания и спиртное якобы для похорон и утверждала, что вернется и заплатит позже. Также женщина просила дать ей деньги в долг для оплаты ритуальных принадлежностей и обещала все вернуть.

Обвиняемая была установлена. К ней применена мера пресечения – заключение под стражу.

В материалах дела есть видеозапись, на котором запечатлена обвиняемая в день совершения преступления, были изъяты заказанные ритуальные таблички, на которых были написаны выдуманные имена.

«Как пользуются персональными данными?» Белорусы получают извещения о штрафах за то, что не делали.