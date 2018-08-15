В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб пассажир. Водитель 72 раза привлекался к административной ответственности

Новости Беларуси. В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб мужчина.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четырнадцатого августа. 35-летний мужчина управлял мотоциклом Kawasaki.

На закруглении дороги влево водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В рузельтате ДТП скончался 29-летний пассажир транспортного средства. Водитель был доставлен в реанимацию.

И водитель, и пассажир ехали без мотошлемов. У обоих была взята кровь на анализ.

Пострадавший мужчина за минувшие три года 72 раза привлекался к административной ответственности. Самым частым нарушением было превышение установленной скорости.

По факту аварии проводится проверка.