В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб пассажир. Водитель 72 раза привлекался к административной ответственности

Новости Беларуси. В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб мужчина.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четырнадцатого августа. 35-летний мужчина управлял мотоциклом Kawasaki.
На закруглении дороги влево водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В рузельтате ДТП скончался 29-летний пассажир транспортного средства. Водитель был доставлен в реанимацию.
И водитель, и пассажир ехали без мотошлемов. У обоих была взята кровь на анализ.
Пострадавший мужчина за минувшие три года 72 раза привлекался к административной ответственности. Самым частым нарушением было превышение установленной скорости.
По факту аварии проводится проверка.
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