«Как пользуются персональными данными?» Белорусы получают извещения о штрафах за то, что не делали
Худшая поездка – это поездка в багажнике в сторону глухого леса. И чем дальше, тем больше сожалеешь, что в ориентировании ничего не смыслишь. Герой сюжета программы «Добро пожаловаться» неожиданно также оказался впутан в историю с сомнительной поездкой. И сегодня он изо всех сил хочет выбраться из дебрей чужого непрофессионализма. Ранее в Гродно мужчина, два года прикованный к кровати, получил и, сам того не желая, уплатил штраф за безбилетный проезд.
11 рублей списали с его пенсионного счёта.
Неизвестный «ушастый» назвал контролёрам данные инвалида. «Жилеты», не глядя, составили протокол и были таковы.
Так кому же, всё-таки, закон не писан?
Кто злоупотребляет доверием, а кто – властью данной? И почему работа по выявлению безбилетников иногда оказывается на грани фола? Минчанин Юрий так же, как и гродненец, на себе ощутил все прелести вечной транспортной войны.
Юрий Абатуров:
Пришло извещение, что я совершил административное правонарушение, не уплатил штраф, в общественном транспорте ехал без билета. Но я на общественном транспорте не езжу, поэтому со мной этого произойти не могло.
Подумал, какая-то ошибка…
Как ни старался, момент освоения городского транспорта без билета припомнить мужчина не смог. В пользовании у минчанина – личное авто. Но «письмо счастья» гласило: в апреле 2018 года ехал без билета, штраф – 1 базовую (24,5 рубля) – на месте не оплатил, с погашением долга затормозил.
Насчитали пеню – ещё 2 базовые.
Механизм правосудия было уже не остановить. Постановление судебного исполнителя и грозное требование штраф оплатить.
Юрий Абатуров:
Поехал к судебному исполнителю, уточнить, что и как. Мне сказали, что нужно обращаться в «Минсктранс», и если это был не я, в прокуратуру написать заявление. Самый главный вопрос: как пользуются персональными данными, как делают запрос, как сличают фотографии, личность?
Одним словом, это – ужасно.
Во всех документах указаны серия и номер паспорта мужчины, адрес. Неизвестный стреляный воробей, сходу обозначил себя, как Юрий, и выдал всю подноготную.
И это – не первый случай, когда чужие данные, становятся инструментом для нечистых на руку.
Могилевчанину пришел «левый» штраф за переход дороги в нетрезвом состоянии в Гомеле.
В Минске айтишника оштрафовали на 150 рублей за торговлю именными ложечками на проспекте. В суде молодой человек доказывал, что в тот день находился на работе. И это ещё цветочки: получая чужие личные данные, мошенники регистрируют сомнительные фирмы, оформляют микрозаймы, приобретают сим-карты и используют их для незаконной деятельности. Но вернёмся к работе контролирующих органов.
Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
Контролирующему лицу необходимо истребовать у человека документ, удостоверяющий личность.
Это – паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.
Если таких документов у человека нет, то контролёр обращается в органы внутренних дел для установления личности.
По инструкции, все штрафы должны оформляться исключительно в паспортном режиме. Работая спустя рукава, охотники за безбилетниками промахнулись, случилась осечка, и это факт.
Юрий Давидович:
Мы разбираемся, по мере возможности. Я применяю меры дисциплинарного взыскания к контролёрам, потому что этого не должно быть.
Кто подставил невиновного минчанина перед контролёрами, сегодня предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры. А это время, которое, как известно – деньги и нервы.
Под угрозой срыва – отпуск.
По всем бумагам – Юрий безбилетник и злостный неплательщик, а, значит, поездка за рубеж белорусу заказана. Как вскочить в последний вагон в погоне за справедливостью?
Ольга Иващенко, юрист:
За неисполнение постановления судебного исполнителя гражданин может быть привлечён к ответственности и лишён права выезда за пределы Республики Беларусь.
Юрию необходимо обжаловать действия судебного исполнителя в судебном порядке.
История городского транспорта столицы началась в 1886 году и насчитывает 132 года. Троллейбусы, трамваи, автобусы, электробусы рассекают по просторам столицы, делая жизнь горожан мобильной.
С ходом времени на смену компостерам пришли валидаторы, вместо бумажных проездных – появились бесконтактные смарт-карты. На городских линиях нет кондукторов, снизились расходы на реализацию билетов, а, значит, экономятся бюджетные деньги. Неизменным остаётся одно – остросюжетный транспортный сериал борьбы ревизоров с безбилетниками, который в последнее время имеет тенденцию превращаться в сафари за правдой. Вот только за чьей?