«Как пользуются персональными данными?» Белорусы получают извещения о штрафах за то, что не делали

Худшая поездка – это поездка в багажнике в сторону глухого леса. И чем дальше, тем больше сожалеешь, что в ориентировании ничего не смыслишь. Герой сюжета программы «Добро пожаловаться» неожиданно также оказался впутан в историю с сомнительной поездкой. И сегодня он изо всех сил хочет выбраться из дебрей чужого непрофессионализма. Ранее в Гродно мужчина, два года прикованный к кровати, получил и, сам того не желая, уплатил штраф за безбилетный проезд. 11 рублей списали с его пенсионного счёта.

Неизвестный «ушастый» назвал контролёрам данные инвалида. «Жилеты», не глядя, составили протокол и были таковы. Так кому же, всё-таки, закон не писан? Кто злоупотребляет доверием, а кто – властью данной? И почему работа по выявлению безбилетников иногда оказывается на грани фола? Минчанин Юрий так же, как и гродненец, на себе ощутил все прелести вечной транспортной войны.

Юрий Абатуров:

Пришло извещение, что я совершил административное правонарушение, не уплатил штраф, в общественном транспорте ехал без билета. Но я на общественном транспорте не езжу, поэтому со мной этого произойти не могло. Подумал, какая-то ошибка… Как ни старался, момент освоения городского транспорта без билета припомнить мужчина не смог. В пользовании у минчанина – личное авто. Но «письмо счастья» гласило: в апреле 2018 года ехал без билета, штраф – 1 базовую (24,5 рубля) – на месте не оплатил, с погашением долга затормозил.

Насчитали пеню – ещё 2 базовые.

Механизм правосудия было уже не остановить. Постановление судебного исполнителя и грозное требование штраф оплатить. Юрий Абатуров:

Поехал к судебному исполнителю, уточнить, что и как. Мне сказали, что нужно обращаться в «Минсктранс», и если это был не я, в прокуратуру написать заявление. Самый главный вопрос: как пользуются персональными данными, как делают запрос, как сличают фотографии, личность? Одним словом, это – ужасно. Во всех документах указаны серия и номер паспорта мужчины, адрес. Неизвестный стреляный воробей, сходу обозначил себя, как Юрий, и выдал всю подноготную.

И это – не первый случай, когда чужие данные, становятся инструментом для нечистых на руку. Могилевчанину пришел «левый» штраф за переход дороги в нетрезвом состоянии в Гомеле. В Минске айтишника оштрафовали на 150 рублей за торговлю именными ложечками на проспекте. В суде молодой человек доказывал, что в тот день находился на работе. И это ещё цветочки: получая чужие личные данные, мошенники регистрируют сомнительные фирмы, оформляют микрозаймы, приобретают сим-карты и используют их для незаконной деятельности. Но вернёмся к работе контролирующих органов.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

Контролирующему лицу необходимо истребовать у человека документ, удостоверяющий личность. Это – паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца. Если таких документов у человека нет, то контролёр обращается в органы внутренних дел для установления личности. По инструкции, все штрафы должны оформляться исключительно в паспортном режиме. Работая спустя рукава, охотники за безбилетниками промахнулись, случилась осечка, и это факт.

Юрий Давидович:

Мы разбираемся, по мере возможности. Я применяю меры дисциплинарного взыскания к контролёрам, потому что этого не должно быть. Кто подставил невиновного минчанина перед контролёрами, сегодня предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры. А это время, которое, как известно – деньги и нервы. Под угрозой срыва – отпуск. По всем бумагам – Юрий безбилетник и злостный неплательщик, а, значит, поездка за рубеж белорусу заказана. Как вскочить в последний вагон в погоне за справедливостью?

Ольга Иващенко, юрист:

За неисполнение постановления судебного исполнителя гражданин может быть привлечён к ответственности и лишён права выезда за пределы Республики Беларусь. Юрию необходимо обжаловать действия судебного исполнителя в судебном порядке. История городского транспорта столицы началась в 1886 году и насчитывает 132 года. Троллейбусы, трамваи, автобусы, электробусы рассекают по просторам столицы, делая жизнь горожан мобильной.