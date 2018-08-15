В Ганцевичах мужчина убил бывшую супругу, после чего свёл счёты с жизнью. У пары остались двое несовершеннолетних детей

Новости Беларуси. В Ганцевичах мужчина зарезал бывшую жену, после чего покончил с собой.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось утром пятнадцатого августа. О шуме в квартире правоохранителям сообщила соседка.
На месте трагедии было обнаружено тело 46-летней женщины. Ей было нанесено ножевое ранение.
Подозрение пало на бывшего супруга женщины. Спустя некоторое время его обнаружили в петле в гараже. По предварительным данным, 50-летний мужчина покончил с собой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются мотив и причины произошедшего. В Ганцевичи выехали сотрудники аппарата УСК по Брестской области.
У супругов остались два несовершеннолетних ребенка.
В конце июня в Лиде мужчина убил жену ножницами.
Ссора произошла на фоне материальных трудностей (читать далее).