Женщина несколько раз ударила топором по храму в центре Минска

По информации МВД, происшествие случилось вечером 30 октября. 50-летняя женщина подошла к храму, достала топор и несколько раз ударила им по фасаду.

Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора.

Правоохранителям о случившемся сообщили очевидцы. Мужчина, который находился рядом, смог перехватить топор и удерживать женщину до приезда сотрудников милиции.

Женщину доставили в медучреждение для обследования. Она сообщила, что нигде не работает и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.