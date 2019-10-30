Женщина несколько раз ударила топором по храму в центре Минска

Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора.
По информации МВД, происшествие случилось вечером 30 октября. 50-летняя женщина подошла к храму, достала топор и несколько раз ударила им по фасаду.
Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора.
По информации МВД, происшествие случилось вечером 30 октября. 50-летняя женщина подошла к храму, достала топор и несколько раз ударила им по фасаду.
Фото: МВД
Правоохранителям о случившемся сообщили очевидцы. Мужчина, который находился рядом, смог перехватить топор и удерживать женщину до приезда сотрудников милиции.
Женщину доставили в медучреждение для обследования. Она сообщила, что нигде не работает и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.
Фото: МВД
На место случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Действиям женщины будет дана правовая оценка. Мотивы происшествия устанавливаются.
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