В Орше задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов
Новости Беларуси. В Орше задержали граффитистов, которые разрисовали вагоны поезда.
По информации УВД Витебского облисполкома, 3-4 августа в ночное время был разрисован один из вагонов поезда региональных линий. Он находился на станции «Орша-Центральная».
Фото: УВД Витебского облисполкома
Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что имущество испортила группировка. Она состоит из более десяти человек разного возраста — от 18 до 30 лет. Известно, что все они проживают в различных регионах страны.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Выяснилось, что рисунки группировка оставляла по всей Беларуси. В Орше поезд разукрасили четыре человека. Главным в команде был 27-летний житель Минской области. Мужчина был ранее судим за хулиганство.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Суд назначил правонарушителю штраф в размере 70 базовых величин. Остальных членов группировки тоже привлекут к ответственности.
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