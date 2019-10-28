В Орше задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов

Новости Беларуси. В Орше задержали граффитистов, которые разрисовали вагоны поезда. По информации УВД Витебского облисполкома, 3-4 августа в ночное время был разрисован один из вагонов поезда региональных линий. Он находился на станции «Орша-Центральная».

Фото: УВД Витебского облисполкома

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что имущество испортила группировка. Она состоит из более десяти человек разного возраста — от 18 до 30 лет. Известно, что все они проживают в различных регионах страны.

Фото: УВД Витебского облисполкома

Выяснилось, что рисунки группировка оставляла по всей Беларуси. В Орше поезд разукрасили четыре человека. Главным в команде был 27-летний житель Минской области. Мужчина был ранее судим за хулиганство.

Фото: УВД Витебского облисполкома