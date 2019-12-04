Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов

Новости Беларуси. В одном из минских магазинов женщина решила заменить свою старую шубу на новую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Придя в торговый центр, она выбрала вещь подороже и направилась в раздевалку. Там женщина сняла магнитную бирку и сложила свою старую шубу в пакет, с которым спокойно вышла из магазина.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В Центральное РУВД г. Минска обратились представители столичного магазина с просьбой об оказании помощи в возврате шубы общей стоимостью 6100 рублей, которая похищена неизвестным лицом. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что причастной к хищению шубы оказалась 36-летняя жительница Минского района.