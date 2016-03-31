Женщина бросилась под поезд городских линий на станции Минск-Северный

Новости Беларуси. Поезд городских линий сбил женщину на станции «Минск-Северный» вечером 30 марта.

Женщина неожиданно вышла из-за столба и села на рельсы в 30 метрах от приближающегося состава вблизи станции. Поезд двигался со скоростью 80 километров в час. Машинист экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. Женщина была сбита электричкой, следовавшей по маршруту Беларусь-Минск, и скончалась на месте от полученных травм.

Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 81-летняя жительница Минска.

Из-за инцидента задержка в движении поезда составила 17 минут.