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Крупный пожар в Великобритании: пожарные не могут справиться с огнём уже более 5 часов

30 марта 2016 11:13
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Новости Великобритании. Крупный пожар охватил британский город Бирмингем. Пожарные не могут справиться с огнём уже более 5 часов. ЧП произошло в центре переработки металла и утилизации автомобилей, где хранится несколько сотен тонн не только металла, но и пластика и резины. В борьбе задействовано 17 пожарных расчетов и свыше ста спасателей.

Причина возгорания устанавливается. Медики рекомендуют жителям  плотно закрыть окна в домах и воздержаться от длительного пребывания на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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