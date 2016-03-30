Двое с ружьем ворвались в магазин Логойска и унесли две бутылки коньяка

Новости Беларуси. Двое мужчин, угрожая продавцу магазина в Логойске охотничьим ружьем, потребовали алкоголь. Получив то, что хотели, они покинули помещение.

Продавец о произошедшем сообщила в милицию.

Из сводки происшествий МВД Республики Беларусь:

На территории района вводился план «Сирена». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что преступление совершили местные жители, 1985 г.р. и 1986 г.р., которые задержаны. Изъяты незарегистрированное охотничье ружье «ИЖ-58» 16 калибра № Н2710 и часть похищенного.

Выяснилось, что приятели утро вторника посвятили распитию спиртных напитков. Когда «горючее» закончилось, они задумались, где бы в отсутствие денег отыскать добавку. В итоге украли двуствольное охотничье ружье из квартиры, в которой один из них снимает комнату, и направились в магазин. Когда молодые люди потребовали предоставить спиртное, женщина-продавец ответила отказом. Преступники сами взяли с прилавка две бутылки коньяка на Br387 тысяч и скрылись.

В отношении них возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.