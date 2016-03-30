СК: 24-летний водитель сгорел в автомобиле, заснув на заднем сиденье

Новости Беларуси. Стали известны подробности гибели молодого человека, тело которого нашли в горящем автомобиле Opel под Минском.

Мужчина спал на заднем сиденье своего автомобиля. Двигатель в это время был включен.

Напомним, в ночь на 30 марта на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на обочине дороги в деревне Озерцо.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области (корреспонденту БЕЛТА):

Погибший мужчина – собственник автомобиля 1992 года рождения. На его теле, кроме ожогов, следов криминального характера не обнаружено. По предварительной версии, молодой человек спал на заднем сиденье при включенном двигателе. Случился пожар.

Назначены экспертные исследования, результаты которых помогут определить причину смерти владельца автомобиля.