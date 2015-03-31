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Жена модельера Юдашкина втянута в скандальную историю: в ее квартире в центре Москвы нашли казино

31 марта 2015 13:36
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Новости России. Марина Юдашкина, супруга известного российского модельера, на днях оказалась в центре скандала. В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Брюсовом переулке работает нелегальное игорное заведение.

Из помещения площадью 158 квадратных метров оперативники изъяли восемь игровых аппаратов, два покерных стола и один рулеточный, а также карты и фишки.

Марина Юдашкина утверждает, что сдавала жилплощадь через известное агентство и, как и положено, оформила арендный договор.

Фото: Лилия Шарловская,«МК».

Во что превратилось жилье, чета Юдашкиных даже не подозревала. Связаться с арендатором Марина Юдашкина сейчас не может – женщина как сквозь землю провалилась.

Марина Юдашкина («Московскому комсомольцу»):
Квартира давно простаивала, в ней никто не жил. Там тем более несколько месяцев назад был сделан ремонт. А мне все говорили, если не пользоваться ничем в доме, то и сантехника может испортиться, и трубы полопаться. Потому предпочла сдать помещение. Через агентство сдала гражданке Белоруссии – некой Татьяне Мосик. Согласно договору в моей квартире должны были проживать граждане Финляндии. Некий гражданин по имени Дэвид, его супруга и их несовершеннолетний сын Мартин. Я правда удивлялась, что агент мне всегда звонила, чтобы передать деньги, когда меня не было в Москве. Деньги в итоге всякий раз они оставляли для меня у охранников.

Марина Юдашкина выразила надежду, что правоохранительные органы найдут «негодяев, которые меня обманули».

# происшествия # Фотофакт # Казино # Марина Юдашкина

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