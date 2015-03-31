В Бобруйске 17-летний парень обстрелял троллейбус, пострадала контролер

Андрей Васильев, начальник ОУР ОМ Ленинского района (« Коммерческому курьеру »): Спорили-пререкались, в итоге заплатили. Выходя на остановке «гостиница Бобруйск», злоумышленник бросил фразу «расстреливать таких надо». После чего произвел три выстрела. Пули в женщину не попали, а вот осколки разбитого стекла причинили ей телесные повреждения. Какое-то время молодые люди пытались скрываться и даже отстреливались от преследовавших их водителя троллейбуса и контролеров, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны.

В отношении 17-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с причинением телесных повреждений». Несмотря на свой юный возраст, молодой человек уже успел засветиться в оперативных сводках. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.



Буквально каждый день сотрудникам общественного транспорта приходится терпеть хамство. Некоторые пассажиры, помимо словесных оскорблений, начинают распускать руки. Осенью 2013-го в Могилеве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора. Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора прямо в салоне и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение. Подробности шокирующей истории здесь.