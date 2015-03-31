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В Петербурге убит 20-летний боец по боям без правил Иван Станин

31 марта 2015 08:54
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Новости России. 20-летний спортсмен скончался от ножевого ранения.

Накануне вечером дорогу на Северном проспекте в Санкт-Петербурге не поделили две иномарки (Range Rover и Infinity), одной из которых управлял Станин. По предварительной версии, причиной конфликта между двумя компаниями стали соревнования в скорости автомобилей.

Завязалась драка, в результате которой Станин получил ножевое ранение.

Молодой человек погиб на месте, его друг, 31-летний боксер Борис Купряков госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Петербурге убит 20-летний боец по боям без правил Иван Станин-1

Преступники с места происшествия скрылись.



Иван Станин с 10 лет занимался дзюдо и самбо, с 13 – боксом. На ринге был известен как «Фрейзер», по фамилии одного из лучших мировых боксеров.

В прошлом году Станин уже становился участником дорожного конфликта. В центре Петербурга в результате неаккуратной парковки, как писали тогда СМИ, спортсмен повредил автомобиль сотрудника ФСБ. Инцидент в какой-то момент перешел в потасовку, а завершился ножевым ранением сотрудника госбезопасности.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Иван Станин

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