В Петербурге убит 20-летний боец по боям без правил Иван Станин

Новости России. 20-летний спортсмен скончался от ножевого ранения.

Накануне вечером дорогу на Северном проспекте в Санкт-Петербурге не поделили две иномарки (Range Rover и Infinity), одной из которых управлял Станин. По предварительной версии, причиной конфликта между двумя компаниями стали соревнования в скорости автомобилей.

Завязалась драка, в результате которой Станин получил ножевое ранение.

Молодой человек погиб на месте, его друг, 31-летний боксер Борис Купряков госпитализирован в тяжелом состоянии.