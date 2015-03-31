В Болгарии найден чемодан с мертвым 5-летним мальчиком из России

Новости Болгарии. В Болгарии разбираются в обстоятельствах страшной истории. На берегу озера Пасарел рядом с болгарским городом Приморско прохожие обнаружили чемодан с телом пятилетнего ребенка. Судя по данным криминалистов, ребенка избили, задушили, а потом еще несколько раз ударили ножом. Бездыханное тело спрятали в чемодан и бросили в озеро.





Как впоследствии сообщили по болгарскому национальному радио, мальчик проживал в Перми. Уточняется, что убитый ребенок несколько дней провёл в воде.



За несколько дней до случившегося в самом городе Приморско было найдено расчлененное тело женщины. Есть основания полагать, что женщина может быть матерью мальчика. Информация по этой чудовищной истории довольно противоречива. Сообщается, что отец – гражданин России, но в Болгарии никогда не был.



В ряде СМИ прозвучала информация о том, что несколько месяцев назад женщина с ребенком уехали из России в Болгарию. Источники, предположительно близкие к полиции, сообщили болгарским журналистам, что следы этого преступления ведут к одному российскому гражданину.