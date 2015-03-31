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В Болгарии найден чемодан с мертвым 5-летним мальчиком из России

31 марта 2015 07:20
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Новости Болгарии. В Болгарии разбираются в обстоятельствах страшной истории. На берегу озера Пасарел рядом с болгарским городом Приморско прохожие обнаружили чемодан с телом пятилетнего ребенка.

Судя по данным криминалистов, ребенка избили, задушили, а потом еще несколько раз ударили ножом. Бездыханное тело спрятали в чемодан и бросили в озеро.

В Болгарии найден чемодан с мертвым 5-летним мальчиком из России-1



Как впоследствии сообщили по болгарскому национальному радио, мальчик проживал в Перми. Уточняется, что убитый ребенок несколько дней провёл в воде.

За несколько дней до случившегося в самом городе Приморско было найдено расчлененное тело женщины. Есть основания полагать, что женщина может быть матерью мальчика. Информация по этой чудовищной истории довольно противоречива. Сообщается, что отец – гражданин России, но в Болгарии никогда не был.

В ряде СМИ прозвучала информация о том, что несколько месяцев назад женщина с ребенком уехали из России в Болгарию. Источники, предположительно близкие к полиции, сообщили болгарским журналистам, что следы этого преступления ведут к одному российскому гражданину.

В Болгарии найден чемодан с мертвым 5-летним мальчиком из России-3



Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов разбирается в обстоятельствах обнаружения в Болгарии тела пятилетнего ребенка из России. В пресс-службе Павла Астахова подтвердили подробности обнаружения тела мальчика, а также сообщили, что полиция восстанавливает картину трагедии.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Павел Астахов

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