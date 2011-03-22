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Землетрясение в Японии. В районе Фукусимы прошли радиационные дожди

22 марта 2011 11:22
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На аварийной АЭС Фукусима-1 возобновились работы по подаче электричества и охлаждению реакторов.

Накануне все операции были прерваны, после того как над двумя реакторами появились клубы дыма и пара. Ко всему прочему, в районе Фукусимы прошли радиационные дожди. Специалисты убеждают, что содержание опасных веществ в дождевой воде минимально, но люди все равно боятся выходить на улицу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Официальное число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами в Японии превысило 22 тысячи человек. Более 250 тысяч живут во временных убежищах. Многим не хватает еды, воды и предметов первой необходимости.

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

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