Землетрясение в Японии. В районе Фукусимы прошли радиационные дожди

На аварийной АЭС Фукусима-1 возобновились работы по подаче электричества и охлаждению реакторов.

Накануне все операции были прерваны, после того как над двумя реакторами появились клубы дыма и пара. Ко всему прочему, в районе Фукусимы прошли радиационные дожди. Специалисты убеждают, что содержание опасных веществ в дождевой воде минимально, но люди все равно боятся выходить на улицу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Официальное число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами в Японии превысило 22 тысячи человек. Более 250 тысяч живут во временных убежищах. Многим не хватает еды, воды и предметов первой необходимости.