Над аварийным реактором АЭС «Фукусима-1» взметнулся пепельный дым

Там зафиксирован рост давления. Экстренно решается вопрос об открытии клапанов, что приведет к скачку уровня радиации.
Напомним, ранее специалистам удалось подключить электрические кабели, необходимые для запуска систем охлаждения, ко всем шести реакторам АЭС.
Между тем, сегодня утром в Японии снова были зафиксированы подземные толчки. В пострадавших от землетрясения и цунами районах идут поисково-спасательные работы. Количество жертв и пропавших без вести превысило 22 тысячи человек. Ущерб от стихии, по оценке Всемирного банка, составит 235 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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