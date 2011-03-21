Над аварийным реактором АЭС «Фукусима-1» взметнулся пепельный дым

Над вторым реактором аварийной АЭС поднимается пепельный дым. Несколько часов назад из-за задымления на третьем блоке эвакуировали весь персонал.

Там зафиксирован рост давления. Экстренно решается вопрос об открытии клапанов, что приведет к скачку уровня радиации.

Напомним, ранее специалистам удалось подключить электрические кабели, необходимые для запуска систем охлаждения, ко всем шести реакторам АЭС.

Между тем, сегодня утром в Японии снова были зафиксированы подземные толчки. В пострадавших от землетрясения и цунами районах идут поисково-спасательные работы. Количество жертв и пропавших без вести превысило 22 тысячи человек. Ущерб от стихии, по оценке Всемирного банка, составит 235 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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