Посольство РБ в Ливии: Сведений о пострадавших белорусских гражданах не поступало

Международная коалиция 21 марта возобновила удары по объектам в Ливии. Бомбардировке уже подверглись ключевые центры ливийской системы ПВО. В результате развязанной военной агрессии против этой страны есть жертвы: более 60 мирных граждан, свыше 150 ранены. Военная операция осуществляется силами США, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Ракетные удары начались 19 марта после принятия Советом безопасности ООН резолюции. Из 15 членов Совбеза «за» проголосовали 10, пятеро воздержались, в том числе Россия, Китай и Германия. Призывы остановить операцию в Ливии в настоящее время звучат в разных концах света. С заявлением выступил и МИД Беларуси, призвав немедленно прекратить боевые действия.

Маме в Триполи Хамза Ахмед набирает регулярно. Говорит: «тысячу раз в день». Дозвониться получатся, в лучшем случае, один. Да и то еле слышно. В Ливии вместе с мамой остались его три сестры и брат.

Хамза Ахмед, студент 1 курса факультета международных отношений БГУ:

Плохая ситуация в Ливии, и мы общаемся плохо, потому что там Интернета нет, также мы не можем позвонить в Ливию. И мы боимся – там наша семья.

И рад бы поехать к родным – не получается. Аэропорты в Триполи и Бенгази закрыты. Сам Хамза уже полтора года как в Минске. Прошлым летом он поступил на факультет международных отношений БГУ. Не мог и подумать, что вот так на себе прочувствует международные силы в действии.

Хамза Ахмед, студент 1 курса факультета международных отношений БГУ:

Когда стреляют в людей – это ужасно.

Военная операция против этой страны началась в выходные, 19 марта, после резолюции Совбеза ООН. По совпадению – как раз накануне годовщины иракской войны.

Войска коалиции, в нее вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и другие страны, утром 21 марта снова начали бомбардировки Ливии. Под удар попали основные центры ливийской системы ПВО, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стало известно, что готовится атака на линии снабжения сил Муаммара Каддафи. Уже есть жертвы. По разным данным, это 60 мирных граждан. Свыше 150 ранены.

Ибрагим Муса, пресс-секретарь правительства Ливии:

Вот здесь было административное здание, работали люди. А другие люди, вы можете видеть их здесь, пришли с детьми, с семьями, чтобы днем и ночью защитить это здание. Бомба взорвалась всего в полусотне метров отсюда.

Американцы и европейцы заявили, что это здание не представляет для них интереса. И еще они знали, что здесь сотни мирных людей стоят живым щитом, добровольно, но они бомбили.

Массовые антивоенные акции прошли в США, Греции и Бельгии.

В белорусском МИДе сделали заявление по ситуации в Ливии. В нем – призыв немедленно прекратить боевые действия, которые ведут к гибели людей.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН и противоречат ее главной цели – обеспечению безопасности мирного населения.

Республика Беларусь призывает государства, принимающие участие в военной операции, немедленно прекратить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам. Урегулирование конфликта является внутренним делом Ливии и должно быть обеспечено самим ливийским народом без военного вмешательства извне.

Белорусские дипломаты остаются в Триполи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Посольство работает в нормальном режиме. Известно, что в ливийском городе Гадамес по-прежнему находится более полусотни врачей из Беларуси.

Андрей Морозов, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Ливии:

Посольство работает круглосуточно для оказания всевозможной помощи белорусским гражданам. Получение информации в настоящее время крайне ограничено в связи с отсутствием доступа к Интернету в стране.

Сведений о пострадавших белорусских гражданах не поступало.

Повод для вмешательства коалиции – защита людей, в основном, в столице повстанцев Бенгази – многие эксперты называют формальным. А вот вероятный передел сфер влияния в регионе – уже ближе к истине.

Сергей Кизима, политолог:

Ситуация непредсказуема. Старые исторические противоречия, споры по поводу границ. Одни государства богаты нефтью, другие государства эту нефть хотели бы видеть на своей территории и алчно смотрят на соседей. Ко всему этому добавляются растущие цены на продовольствие, сырье, ресурсы. И все это вызывает причудливую взрывоопасную смесь.

В любом случае, военное разрешение конфликта – всегда слишком дорогая плата. Даже за так называемую демократию.