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Землетрясение в Японии: жертвами стихии и пропавшими без вести числятся уже более 22 тысяч человек

21 марта 2011 10:20
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На АЭС «Фукусима-1» в одном из реакторов вновь растет давление. Ранее специалистам удалось восстановить электроснабжение пятого блока и снизить температуру в реакторе.

Сейчас пытаются подать напряжение на другие энергоблоки и запустить систему охлаждения. Пока же установки заливают водой.

Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Количество жертв и пропавших без вести после разрушительного землетрясения и цунами превысило 22 тысячи человек. Ущерб от стихии, по оценке Всемирного банка, составит 235 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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