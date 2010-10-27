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Землетрясение в Индонезии вызвало сильное цунами

27 октября 2010 11:25
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Чрезвычайное положение введено в западной части Индонезии.

Землетрясение спровоцировало сильное цунами на острове Суматра, которое уничтожило сотни домов в прибрежных деревнях. 154 человека не успели спастись. Судьба более 400 жителей неизвестна.

Другая беда обрушилась на столичный регион страны. Проливные дожди затопили многие районы Джакарты. Уровень воды достиг 75 см.

А на острове Ява продолжает извергаться вулкан. Из районов бедствия срочно эвакуируют население. Однако далеко не все решаются уехать, опасаясь мародеров. В списках погибших более 20 человек, десятки человек травмированы. Больницы переполнены — пострадавшие поступают с сильнейшими ожогами от вулканического пепла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт # Цунами в Японии

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