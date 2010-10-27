Взрыв на фабрике в Пинске: семьи погибших и пострадавшие получат денежные компенсации

В соответствии с решением руководства предприятия «Пинскдрев», семьи погибших получат по 10 млн рублей, пострадавшие — 3 млн. Компания также взяла на себя все расходы, связанные с погребением.

Известно, что все сотрудники были застрахованы. Кроме единовременной помощи, они получат страховые суммы. Работники, которые не пострадали, трудоустроены на других предприятиях холдинга. Что касается здоровья пострадавших, то их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, 25 октября в одном из цехов пинской мебельной фабрики произошел взрыв. От полученных травм 3 человека погибли, 18 получили ранения. По факту взрыва прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело. На месте ЧП работают следователи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».