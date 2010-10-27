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В Португалии обезврежена крупнейшая в истории страны сеть по торговле фальшивыми картинами

27 октября 2010 09:23
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После нескольких лет слежки португальские полицейские обезвредили самую крупную в истории страны сеть по торговле фальшивыми картинами.

Как отмечают эксперты, некоторые произведения криминальных талантов были выполнены настолько совершенно, что ни в чем не уступали оригиналам. Особо удачные римейки Леонардо, Гойи, Пикассо и Шагала оценивались коллекционерами в миллионы долларов. Теперь деятельность лжехудожников оценят судьи: им грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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