В Португалии обезврежена крупнейшая в истории страны сеть по торговле фальшивыми картинами

После нескольких лет слежки португальские полицейские обезвредили самую крупную в истории страны сеть по торговле фальшивыми картинами.

Как отмечают эксперты, некоторые произведения криминальных талантов были выполнены настолько совершенно, что ни в чем не уступали оригиналам. Особо удачные римейки Леонардо, Гойи, Пикассо и Шагала оценивались коллекционерами в миллионы долларов. Теперь деятельность лжехудожников оценят судьи: им грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».