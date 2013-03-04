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Землетрясение в 5,5 баллов в Китае: после первого толчка последовали 34 повторных, более 90 тысяч пострадавших

04 марта 2013 06:52
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Новости Китая. На юго-западе Китая устраняют последствия мощного землетрясения, которое произошло накануне. Магнитуда составила 5,5. После первого толчка последовали 34 повторных.

Госпитализированы около 30 человек. Всего пострадали более 90 тысяч. Около 12 тысяч местных жителей эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия разгулялась не на шутку. Полностью разрушено около 2 тысяч домов. Повреждены десятки тысяч различных строений. В зоне бедствия нет электричества и водоснабжения. Нарушено транспортное сообщение.

В пострадавших регионах проводится поисково-спасательная операция.

# происшествия # Землетрясение # Фотофакт

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