Во Львове неизвестные похитили трамвай и протаранили жилой дом

Новости Украины. Необычное происшествие произошло во Львове 1 марта. Неизвестные похитили из депо трамвай и катались на нём по городу, пока транспорт не сошёл с рельсов и не въехал в жилой дом.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины, пострадавших в результате аварии нет, а вот угонщики с места происшествия скрылись.

Светлана Добровольская, начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины:

К счастью, пострадавших во время движения трамвая, а также после того, как он сошел с рельсов и въехал в здание – нет. Жители дома не пострадали.

Теперь угонщиков разыскивает милиция.

Почти год назад в городе Златоуст школьник угнал трамвай. Как оказалось, подросток мечтал стать водителем этого транспортного средства.

В середине января этого года в Швеции пассажирский поезд врезался в жилой дом в пригороде Стокгольма. Единственной пострадавшей оказалась девушка, находившаяся в кабине машиниста. Это 22-летняя уборщица, которая наводила в электропоезде порядок. По предварительным данным, девушка случайно привела транспорт в движение. Поезд разогнался примерно до 80 километров в час, а затем сошел с рельсов и въехал в дом. Девушка провела в локомотиве несколько часов, прежде чем ее удалось оттуда извлечь. На медицинском вертолете она была транспортирована в больницу с серьезными травмами.