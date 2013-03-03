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В России 33-летний капитан полиции изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу

03 марта 2013 16:10
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Новости России. 33-летний сотрудник ГИБДД подозревается в надругательстве над 15-летней родственницей.

По предварительной информации, в ночь с 1 на 2 марта нынешнего года 15-летняя девушка находилась в гостях у своих знакомых в городе Назарово.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю:
После распития спиртных напитков полицейский совершил с ней насильственный половой акт. После этого девушка выпрыгнула из окна квартиры, находящейся на 4 этаже. Сейчас она находится в больнице.

Как сообщают российские СМИ, вопрос об увольнении полицейского будет решён в кратчайшие сроки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Насилие

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