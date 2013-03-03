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Во Флориде мужчина провалился под землю вместе с кроватью. Его тело извлечь невозможно

03 марта 2013 15:31
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Новости США. ЧП произошло в американском городе Брэндон, штат Флорида. В результате провала грунта прямо под спальней 36-летнего Джеффа Буша образовалась гигантская земляная воронка около 30 метров в диаметре.

По словам брата погибшего в ночь на пятницу он находился дома и проснулся, услышав крики Джеффри. Открыв дверь в его комнату, он увидел на месте спальни гигантскую воронку.

По последним данным, аварийные службы города Брэндон прекратили поисково-спасательные работы.

Хиллсборо Майк Меррилл, представитель администрации округа:
Мы не смогли обнаружить Буша, по этой причине спасательные работы прекращены.

Провалы грунта – частое явление во Флориде из-за подземных карстовых пещер, которые могут обваливаться из-за водной эрозии и тем самым вызвать проседание грунта. Обычно на поверхности образуются лишь неглубокие воронки.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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