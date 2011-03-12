Землетрясение, цунами и потоп в Японии. На АЭС произошел взрыв

Сегодня в стране зафиксировали более 30 толчков магнитудой от пяти до семи баллов в районе острова Хонсю. Спасатели продолжают поисковые работы. Число жертв уже около тысячи человек, сотни ранены и числятся пропавшими без вести.

В нескольких районах десятиметровые волны снесли дома и машины, накрыли поля и дороги, разрушили здания и сооружения. Остановлен железнодорожный транспорт, нарушено наземное и воздушное сообщение. В городе Сендай цунами смело целый жилой квартал.

В Японии прекратили работу несколько атомных и теплоэлектростанций. Самая сложная ситуация на поврежденной стихией АЭС «Фукусима-1». На ней произошел взрыв. Одна из причин – возгорание водорода. По данным специалистов из Лондона, на территории АЭС нет опасной утечки радиации из-за взрыва.

Тем не менее, власти советуют жителям закрыть окна, выключить кондиционеры и не выходить из домов, сообщает «Столичное телевидение».