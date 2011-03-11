Землетрясение в Японии привело к смещению оси вращения Земли почти на 10 сантиметров

Цунами, которое спровоцировано землетрясением в Японии, сейчас движется через Тихий океан. Как ожидается, волна достигнет берегов Латинской Америки ближе к полуночи по белорусскому времени. Тревога объявлена во всех прибрежных государствах.

Эти драматические кадры с места природной катастрофы 11 марта без устали транслируют во всех уголках планеты. Нынешние события даже привычным к подобным потрясениям гражданам Японии больше напоминают кадры из фильма-катастрофы.

Японец:

Я в шоке, никогда раньше не видел, чтобы так трясло. Я даже не мог устоять на ногах.

Очаг землетрясения находился у северо-восточного побережья острова Хонсю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но мощные подземные толчки почувствовала вся Япония. Досталось и столице, Токио.

В зоне бедствия разрушены тысячи зданий, горят промышленные объекты. Из-за пожаров прекратили работу несколько атомных и теплоэлектростанций. Прервано железнодорожное и воздушное сообщение. Без электричества – миллионы жилых домов.

Японка:

Это так ужасно. Я прожила почти 70 лет, но такой страх испытывала впервые в жизни.

Но, как известно, беда не приходит одна. Вслед за землетрясением на остров Хонсю обрушилось мощное цунами. Высота приливной волны превышала 10 метров. Вода как игрушки несла морские суда, автомобили, сносила постройки.

Больше всего пострадал город-побратим Минска Сендай. Цунами поглотило в нем целый жилой квартал. Под водой оказался и международный аэропорт.

Сколько человеческих жизней унес этот страшный поток, страшно даже предполагать. Только на побережье Сендая найдены несколько сотен тел. По официальной информации, наших граждан среди погибших и пострадавших нет.

Андрей Савиных, пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Сотрудники нашего посольства находятся в постоянном контакте с компетентными органами Японии, которые занимаются ликвидацией землетрясения. Всего на консульском учете в Японии находятся 25 белорусов.

Десятки стран мира сейчас шлют в Японию соболезнования, и, что еще важнее, предлагают помощь. Хотя, масштабы в зоне природной катастрофы еще только предстоит оценить. А пока правительство Японии призывает людей к спокойствию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наото Кан, премьер-министр Японии:

Сейчас действует штаб по координации борьбы со стихийными бедствиями, чтобы помочь всем пострадавшим. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать причиненный ущерб.

Образовавшееся в Тихом океане цунами угрожает и ряду других стран. В частности, об опасности были предупреждены Новая Зеландия, Филиппины, Индонезия, США. В повышенную готовность приведены силы МЧС России. На Курилах из зоны возможного подтопления были эвакуированы 11 тысяч человек.

Эксперты предупреждают: нынешняя катастрофа – только начало.

Многие связывают аномальную геологическую активность с так называемым суперлунием – это уникальный астрономический период, когда естественный спутник Земли приближается к ней на максимально близкое расстояние. Такой момент наступит 19 марта.