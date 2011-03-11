Потоп в Японии. Минск собирается помочь городу-побратиму Сендаю

В Японии произошло сильнейшее за всю историю землетрясение. Число жертв превысило 300 человек, сотни ранены, десятки числятся пропавшими без вести. После первого, самого сильного толчка почти в 9 баллов у побережья префектуры Мияги, было еще три десятка повторных.

Землетрясение вызвало сильное цунами. В нескольких районах десятиметровые волны снесли дома и машины, накрыли поля и дороги, разрушили здания и сооружения. Остановлен железнодорожный транспорт, нарушено наземное и воздушное сообщение. В Японии прекратили работу несколько атомных и теплоэлектростанций. На трех автозаводах вспыхнули пожары. Премьер-министр Японии Наото Кан призвал жителей страны к спокойствию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наото Кан, премьер-министр Японии:

В стране действует штаб по координации борьбы со стихийными бедствиями, чтобы помочь всем пострадавшим. Мы будем делать всё возможное, чтобы как можно скорее минимизировать причинённый ущерб.

Граждане Беларуси пока не обращались за помощью в посольство в связи с землетрясением и цунами в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Дипмиссия Беларуси в этой стране работает в обычном режиме. Наши дипломаты и члены их семей не пострадали. При этом работники посольства пока не могут связаться с нашими соотечественниками, проживающими в префектуре Мияги. Там цунами смело целый жилой квартал. С городом Сендай нет мобильной связи.

И как сообщили сегодня в Мингорисполкоме, белорусская столица готова оказать помощь своему побратиму — городу Сендай. Руководство Минска обратится в посольство Японии в Беларуси за информацией, в какой именно помощи нуждается население. Напомним, двусторонним отношениям Минска и Сендая почти 40 лет.