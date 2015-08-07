Новости Турции. Здоровью трёх белорусок, пострадавших в ДТП в Турции, ничто не угрожает. Две женщины уже выписаны из больницы, третья покинет ее уже в ближайшее время. Напомним, туристический автобус, следовавший из Памуккале в Анталью, перевернулся на мокрой дороге после того, как врезался в ограждение. По предварительной информации, в автобусе были граждане Беларуси, России, Казахстана и Литвы. 6 человек погибли, десятки ранены.

Белорусская дипмиссия в Анкаре тщательно отслеживает ситуацию. Появились и первые версии причин произошедшего: при превышении скорости автобус занесло, водитель пытался удержать его, чтобы не сорваться в пропасть. В итоге автобус опрокинулся, но удержать равновесие водителю все же удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Значенок, консул Беларуси в Турции:

По информации посольства, в ДТП в Турции с участием туристического автобуса пострадали трое гражданок Беларуси. Они были доставлены в больницу. Две из них уже выписаны. Третья гражданка будет выписана в ближайшее время. Посольство и генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию, при необходимости готова оказать помощь нашим гражданам.