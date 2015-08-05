Кровавая драма в Нижнем Новгороде: мужчина убил беременную жену, пожилую мать и 6-х детей

Новости России. Преступление, шокирующее своей жестокостью. О кровавой драме в Нижнем Новгороде стало известно днем 4 августа.

Во вторник в СК РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек – матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям. Во вторник полицейские через окно проникли в квартиру и

обнаружили расчлененные останки детей, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

По подозрению в убийстве задержан отец семейства – Олег Белов. Позже выяснилось: в своей нижегородской квартире мужчина жестоко расправился со своей беременной супругой и шестью детьми в возрасте от одного до семи лет, а также убил родную мать.

Во время задержания он бросился с ножом на полицейского, тот выстрелил в ответ и ранил подозреваемого в печень. Белов уже перенес операцию и находится в реанимации, пока без сознания.

О мотивах, толкнувших отца, сына и мужа на жестокое преступление, говорить пока рано.

Со слов знакомых, Белов часто вел себя крайне неадекватно. Этот факт подтверждает и его теща. Женщина уверяет: ее зять – инвалид II группы, страдает шизофренией.



В ближайшее время правоохранители намерены установить степень вменяемости задержанного, а также причины, по которым он мог решиться на жесточайшее убийство.