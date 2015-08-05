Неизвестные с мачете четвертовали 23-летнего сотрудника МЧС в Москве

Новости России. Шестеро неизвестных жестоко расправились с сержантом внутренней службы МЧС России. 23-летний Евгений Никулин выжил после того, как преступники с мачете и топорами отрубили ему конечности, разбросали их по району, а самого спасателя, истекающего кровью, оставили на улице.

Как сообщает LifeNews, все произошло в районе Солнцево на западе российской столицы. Подробности ужасают. Евгений Никулин приехал из Воронежа в Москву на присягу к другу. Около полуночи 2 августа на него вместе с четырьмя друзьями напали неизвестные. При этом друзья сотрудника МЧС убежали от нападавших, Евгений броситься наутек не мог из-за недавно проведенной операции на ноге.

Причины нападения неизвестны. Правоохранители устанавливают личности преступников.

Хирургам удалось вернуть Евгению ступню, а руки молодой спасатель лишился навсегда – только на следующее утро конечность обнаружил жилец района, который шел на работу через сквер, где и произошла трагедия.

По версии следствия, сотрудника МЧС и его друзей перепутали с другими людьми, которые участвовали в потасовке, произошедшей незадолго до нападения в районе Солнцево.