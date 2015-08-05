Два пассажирских поезда сошли с рельсов в Индии, некоторые вагоны упали в реку

Новости Индии. Крупная железнодорожная авария произошла в Индии. С рельсов сошли сразу 2 пассажирских поезда.

30 человек погибли и не менее 25 ранены.

Пострадавшие находятся в больницах. Состояние многих из них тяжелое, потому медики не исключают, что

число жертв может возрасти.

Некоторые вагоны обоих поездов упали в реку.

Причиной страшной железнодорожной катастрофы стали проливные дожди и паводки, которые размыли пути и мост, по которому ехали поезда. Размокшее дерево и металл просто не выдержали веса составов в несколько сотен тонн. , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.