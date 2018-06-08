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Завскладом попалась с сумками в руках. В Минской области выявлены факты хищения продуктов с кухни детского лагеря

08 июня 2018 09:13
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Новости Беларуси. Правоохранителями были выявлены факты воровства продуктов с кухни оздоровительных лагерей в Минской области. УВД Миноблисполкома сообщает, что во время рейдов были установлены случаи хищений продуктов питания в лагерях в Молодечненском и Воложинском районах.

В Воложинском районе задержана кухонная рабочая. В ее личных закромах обнаружили мясо, свежемороженого хека, 8 банок консервированного горошка, изюм, фрукты и овощи. Женщина не скрывала, что устроилась на работу в том числе и для того, чтобы обогатить свой холодильник. По ее словам, не произошло ничего страшного – детям все равно хватает.

В Молодечненском районе с сумками попалась завскладом одного из лагерей. У нее в пакетах находился бакалейный набор. Женщина говорит, что у детей плохой аппетит.

Завскладом попалась с сумками в руках. В Минской области выявлены факты хищения продуктов с кухни детского лагеря-1

Фото: УВД Миноблисполкома

Заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома подполковник милиции Андрей Амбражей отмечает, что с вопроса об аппетите и начинаются проверки. Если дети говорят, что кормят не очень вкусно или не хватает еды, то это повод посмотреть, как организуется питание. В таких случаях, как правило, могут быть выявлены факты хищений.

До окончания детской оздоровительной кампании проверки будут проводиться. К нарушителям будут применяться меры, которые предусмотрены административным и уголовным кодексами.

В середине прошлого года стало известно, что сотрудница детского сада в Минске отбирала у детей вещи.

Она сдавала их в ломбард – здесь подробнее.

# Хищение # происшествия # Фотофакт

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