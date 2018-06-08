Завскладом попалась с сумками в руках. В Минской области выявлены факты хищения продуктов с кухни детского лагеря

Новости Беларуси. Правоохранителями были выявлены факты воровства продуктов с кухни оздоровительных лагерей в Минской области. УВД Миноблисполкома сообщает, что во время рейдов были установлены случаи хищений продуктов питания в лагерях в Молодечненском и Воложинском районах.

В Воложинском районе задержана кухонная рабочая. В ее личных закромах обнаружили мясо, свежемороженого хека, 8 банок консервированного горошка, изюм, фрукты и овощи. Женщина не скрывала, что устроилась на работу в том числе и для того, чтобы обогатить свой холодильник. По ее словам, не произошло ничего страшного – детям все равно хватает.

В Молодечненском районе с сумками попалась завскладом одного из лагерей. У нее в пакетах находился бакалейный набор. Женщина говорит, что у детей плохой аппетит.