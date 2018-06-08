«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» пресекли попытку вывоза за границу белоруски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знала ли жертва, что билет в Турцию для нее – это пропуск в бордель, пока выясняется.
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» пресекли попытку вывоза за границу белоруски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знала ли жертва, что билет в Турцию для нее – это пропуск в бордель, пока выясняется.
Известно лишь, что ее завербовала наша соотечественница, которая искала девушек через интернет и содействовала их перевозке за границу. Этот бизнес процветал около полутора лет. Теперь подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело.
Кроме этого эпизода, в нем фигурируют еще два. Тогда живым товаром заказчик был обеспечен.
Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Женщина была задержана в аэропорту при попытке вылета с очередной девушкой. Действия обвиняемой квалифицированы следствием по части 2 статьи 181 «Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации» Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Сейчас задержанная сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Возбуждено дело по материалам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми МВД.