Прямой эфир

«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции

08 июня 2018 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» пресекли попытку вывоза за границу белоруски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знала ли жертва, что билет в Турцию для нее – это пропуск в бордель, пока выясняется.

«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции -1

«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции -3

Известно лишь, что ее завербовала наша соотечественница, которая искала девушек через интернет и содействовала их перевозке за границу. Этот бизнес процветал около полутора лет. Теперь подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело.

Кроме этого эпизода, в нем фигурируют еще два. Тогда живым товаром заказчик был обеспечен.

«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции -6

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Женщина была задержана в аэропорту при попытке вылета с очередной девушкой. Действия обвиняемой квалифицированы следствием по части 2 статьи 181 «Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Сейчас задержанная сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Возбуждено дело по материалам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми МВД. 

«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции -9

# Проституция # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус убил в России двух земляков. Мужчина приговорён к 17 годам
08 июня 2018 08:05

Белорус убил в России двух земляков. Мужчина приговорён к 17 годам

Выясняется, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные»
08 июня 2018 08:04

Выясняется, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные»

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб
08 июня 2018 06:38

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб