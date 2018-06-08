«Задержана при попытке вылета с очередной девушкой». Белоруска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» пресекли попытку вывоза за границу белоруски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знала ли жертва, что билет в Турцию для нее – это пропуск в бордель, пока выясняется.

Известно лишь, что ее завербовала наша соотечественница, которая искала девушек через интернет и содействовала их перевозке за границу. Этот бизнес процветал около полутора лет. Теперь подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело.

Кроме этого эпизода, в нем фигурируют еще два. Тогда живым товаром заказчик был обеспечен.