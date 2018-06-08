Прямой эфир

Белорус убил в России двух земляков. Мужчина приговорён к 17 годам

08 июня 2018 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 июня Витебским областным судом вынесен приговор 34-летнему жителю Сенненского района, который обвиняется в убийстве в России двух белорусов.  

По сведениям Верховного суда, в феврале 2014 года обвиняемый работал в бригаде на пилораме у российского предпринимателя. В день совершения правонарушения гражданин был в нетрезвом состоянии.  

Фигурант действовал по предварительному сговору вместе с двумя гражданами РБ, которые были осуждены Московским областным судом от 22 июня 2015 года, а также с ещё одним человеком. Отмечается, что мужчины избивали троих потерпевших не только руками и ногами, но также битой, топором и другими предметами.  

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Один из пострадавших остался жив. После совершения преступления обвиняемый скрывался. Мужчина был объявлен в розыск. Гражданина задержали на территории РБ.  

Фигурант признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью двух человек, совершённом группой лиц. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.  

Обвиняемый также должен выплатить компенсацию морального вреда сестре и вдове убитых – 20 000 рублей и 32 000 рублей соответственно.  

Приговор ещё не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован.  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Выясняется, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные»
08 июня 2018 08:04

Выясняется, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные»

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб
08 июня 2018 06:38

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб

18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей
07 июня 2018 21:16

18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей