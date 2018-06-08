Белорус убил в России двух земляков. Мужчина приговорён к 17 годам

Новости Беларуси. 7 июня Витебским областным судом вынесен приговор 34-летнему жителю Сенненского района, который обвиняется в убийстве в России двух белорусов.

По сведениям Верховного суда, в феврале 2014 года обвиняемый работал в бригаде на пилораме у российского предпринимателя. В день совершения правонарушения гражданин был в нетрезвом состоянии.

Фигурант действовал по предварительному сговору вместе с двумя гражданами РБ, которые были осуждены Московским областным судом от 22 июня 2015 года, а также с ещё одним человеком. Отмечается, что мужчины избивали троих потерпевших не только руками и ногами, но также битой, топором и другими предметами.

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Один из пострадавших остался жив. После совершения преступления обвиняемый скрывался. Мужчина был объявлен в розыск. Гражданина задержали на территории РБ.

Фигурант признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью двух человек, совершённом группой лиц. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Обвиняемый также должен выплатить компенсацию морального вреда сестре и вдове убитых – 20 000 рублей и 32 000 рублей соответственно.

Приговор ещё не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован.