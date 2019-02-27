Завершена проверка по факту смерти ребенка после вакцинации в Ганцевичском районе. Комментарии СК и Минздрава

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил проверку по факту гибели двухмесячного ребенка после плановой вакцинации. Причина смерти – анафилактический шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним: резонансный случай произошёл в августе 2018 года в Ганцевичском районе. Состава преступления в действиях медиков следствием не установлено. Тактика и техника введения препарата «Эупента» производилась без нарушений. Однако в ходе проверки обнаружены другие обстоятельства. В частности, в закупке вакцины.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В ходе проверки установлены нарушения процедуры закупки, которые связаны с несовершенством законодательства и продиктованы объективной необходимостью приобретения большого количества вакцины в кротчайшие сроки. Причины и связи между действиями органов и учреждений здравоохранения с наступлением смерти ребенка не установлены. Следователи изучили документацию, подтверждающую качество вакцины «Эупента».

До трагедии ребенок, согласно протоколу, проходил плановые осмотры. Прежде аллергических реакций не наблюдалось. Ошибок в хранении препарата допущено не было, его назначение оправдано и соответствуют графику введения профилактических прививок.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава:

Такие реакции, как анафилактический шок, непредсказуемы. Потому что это реакция гиперчувствительности организма. Заранее сказать, что у этого ребенка или у того могут возникнуть эти реакции, мы не можем.

Вакцинации «Эупентой» в Беларуси продолжаются. Так с января по август 2018 года корейским препаратом привиты свыше 100 тысяч человек. Лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции.