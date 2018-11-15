Игорь Шуневич: «За 2018 год изъято около тонны нарковеществ»

Новости Беларуси. 15 ноября в Минске представители различных ведомств обсуждали, как объединить усилия в борьбе с наркоторговлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 ноября в Минске представители различных ведомств обсуждали, как объединить усилия в борьбе с наркоторговлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече министр внутренних дел Беларуси сообщил, что за этот год уже выявлено более 4 тысяч наркопреступлений, из них большая часть – сбыт психотропных веществ.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы стали констатировать такие тревожные факты, когда завозится в страну специальное оборудование для домашнего, кустарного изготовления наркотика. Оно доступно по цене, примитивно по своему технологическому процессу. Вместе с тем, дает определенный эффект в изготовлении наркотиков.
Факты задержания такого оборудования не единичны. Наркотрафик, он не изменился, основная доля наркотиков, в том числе и реэкспортного гашиша, приходит из России. Пути поступления в страну, каналы мы знаем. За 2018 год изъято около тонны нарковеществ.
Не остались без внимания и вопросы лечения наркозависимых. В Беларуси получает распространение метод заместительной терапии. А именно применение к пациентам дозы метадона. Этот синтетический лекарственный препарат получают порядка 750 человек. Такой подход вызывает неоднозначные оценки.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Естественно, что есть смысл её продолжать, иначе не надо было бы начинать. Для того, чтобы выносить какой-то вердикт, нужно хотя бы посетить этот пункт и пообщаться с людьми больными и зависимыми. Наркомания - это болезнь, и болезнь нужно лечить. И в данной ситуации психоактивное вещество выступает как лекарство. Кабинеты метадоновой терапии доказали свою эффективность. Многолетнюю.
Эксперты уверены: основным барьером на пути распространения нарко тиков должно стать тотальное неприятие их обществом.