Игорь Шуневич: «За 2018 год изъято около тонны нарковеществ»

Новости Беларуси. 15 ноября в Минске представители различных ведомств обсуждали, как объединить усилия в борьбе с наркоторговлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече министр внутренних дел Беларуси сообщил, что за этот год уже выявлено более 4 тысяч наркопреступлений, из них большая часть – сбыт психотропных веществ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Мы стали констатировать такие тревожные факты, когда завозится в страну специальное оборудование для домашнего, кустарного изготовления наркотика. Оно доступно по цене, примитивно по своему технологическому процессу. Вместе с тем, дает определенный эффект в изготовлении наркотиков. Факты задержания такого оборудования не единичны. Наркотрафик, он не изменился, основная доля наркотиков, в том числе и реэкспортного гашиша, приходит из России. Пути поступления в страну, каналы мы знаем. За 2018 год изъято около тонны нарковеществ.

Не остались без внимания и вопросы лечения наркозависимых. В Беларуси получает распространение метод заместительной терапии. А именно применение к пациентам дозы метадона. Этот синтетический лекарственный препарат получают порядка 750 человек. Такой подход вызывает неоднозначные оценки.