Запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси

Новости Беларуси. Более 880 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала 2020 года. Большинство очагов возгорания удалось ликвидировать на ранней стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего лесных пожаров произошло на юге страны: в Брестской и Гомельской областях. Меньше всего – в Витебском регионе. Сейчас запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси.