Прямой эфир

Запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси

04 августа 2020 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 880 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала 2020 года. Большинство очагов возгорания удалось ликвидировать на ранней стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси -1

Больше всего лесных пожаров произошло на юге страны: в Брестской и Гомельской областях. Меньше всего – в Витебском регионе. Сейчас запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси.

Запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси -4

Где именно действует запрет, можно определить с помощью интерактивной карты на сайте профильного ведомства.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках грозит штраф до 700 рублей. 

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей
04 августа 2020 07:30

В Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей

В Скиделе молодой человек за рулём BMW съехал в кювет
04 августа 2020 06:25

В Скиделе молодой человек за рулём BMW съехал в кювет

В Добрушском районе нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу
03 августа 2020 14:11

В Добрушском районе нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу