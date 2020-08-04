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В Скиделе молодой человек за рулём BMW съехал в кювет

04 августа 2020 06:25
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Новости Беларуси. 1 августа примерно в полседьмого вечера в Скиделе в ДТП пострадал молодой человек.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний местный житель за рулём BMW двигался по улице Промышленной. В какой-то момент иномарка выехала за пределы проезжей части и оказалась в кювете.

В Скиделе молодой человек за рулём BMW съехал в кювет -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

После происшествия парень не стал звонить в милицию и покинул место аварии. Через некоторое время юноша почувствовал себя плохо и обратился за медпомощью. Выяснилось, что в ДТП молодой человек получил травмы.

По факту аварии ведётся проверка. Отмечается, что у парня нет водительских прав.

На прошлой неделе в Воложинском районе Renault врезался в дерево. Пострадала женщина – здесь подробности.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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