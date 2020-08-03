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В Добрушском районе нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу

03 августа 2020 14:11
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Новости Беларуси. Утром 1 августа в Добрушском районе в доме было обнаружено тело девушки.

Как сообщает Следственный комитет, жительница агрогородка Корма пришла домой к дочери, но девушка не открывала дверь. Заглянув в окно, женщина увидела на полу кровь и вызвала милицию.

Прибывшая СОГ обнаружила на полу тело 29-летней хозяйки дома с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель девушки. В ходе допроса мужчина сказал, что в ночь на 1 августа он был нетрезв. Во время вспышки гнева фигурант избил сожительницу.

Проведена проверка показаний на месте, назначено проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.

В прошлом месяце в Столине мужчина обнаружил тело отца. В убийстве подозревалась супруга погибшего – подробнее здесь.

# Убийство # происшествия

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